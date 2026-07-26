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Футзалистка дважды ударила соперницу ногой по голове и попала на видео

В Бразилии футзалистка дважды ударила соперницу ногой по голове

Бразильская футзалистка дважды ударила ногой по голове лежащую на паркете соперницу.

Инцидент произошел чемпионате муниципалитета Эусебио. После одного из эпизодов во втором тайме футболистка из RDJ Sport оказалась лежащей на паркете. К ней подошла соперница из As Resenhas и дважды ударила её ногой по голове.

Одна из спортсменок попыталась пресечь избиение, но сама получила кулаком по лицу.

Спортсменка, которая напала на соперницу, дисквалифицирована на пять месяцев.

4 июля болельщики сборных Аргентины и Кабо-Верде устроили драку во время матча 1/16 финала чемпионата мира. Стюардам не удалось остановить драку. В конфликт пришлось вмешаться полицейским. В ходе разбирательства трое фанатов были выпровожены с трибун.

Игра Аргентина — Кабо-Верде прошла в Майами на «Хард Рок Стэдиум» и завершилась победой аргентинцев со счетом 3:2.

Ранее судья напал на тренера во время матча в Уфе.

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