Фанаты Аргентины и Кабо-Верде подрались во время матча ЧМ-2026

Фанаты Аргентины и Кабо-Верде подрались во время матча чемпионата мира

Болельщики сборных Аргентины и Кабо-Верде устроили драку во время матча 1/16 финала чемпионата мира, передает RT.

Стюардам не удалось остановить драку. В конфликт пришлось вмешаться полицейским. В ходе разбирательства трое фанатов были выпровожены с трибун.

Игра Аргентина — Кабо-Верде прошла в Майами на «Хард Рок Стэдиум» и завершилась победой аргентинцев со счетом 3:2.

Южноамериканцы открыли счет в первой половине игры — отличился Лионель Месси. Во втором тайме островитяне отыгрались благодаря точному удару Дероя Дуарте. На 92-й минуте подопечные Лионеля Скалони вновь вышли вперед — мяч забил Лисандро Мартинес. Но даже после этого чемпионы мира не перехватили инициативу и вскоре пропустили снова: на 103-й минуте Сидни Лопеш Кабрал великолепным ударом от края штрафной в дальнюю девятку восстановил равновесие. Все решил точный удар Кристиана Ромеро после подачи углового от Месси: он принял мяч за дальней штангой, обработал и пробил под перекладину.

Ранее вратарь Кабо-Верде предсказал победу сборной Аргентины на ЧМ-2026.