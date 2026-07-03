Судья напал на тренера во время матча в Уфе

Судья напал на тренера во время матча детских команд в Уфе

Футбольный арбитр напал на тренера во время матча детских команд в Уфе. сообщает Sport Baza.

Тренер команды Kids Football Ufa Ильдар Хасанов был недоволен тем, что арбитр пропускал нарушения против его команды. Из-за этого, по словам Хасанова, трое игроков получили травмы и не смогли продолжить матч. Затем помощник Хасанова начал высказывать претензии рефери. Арбитр набросился на Хасанова, используя нецензурную брань.

Стычку разняли, но с Хасановым решил разобраться один из организаторов турнира. В этой ситуации очевидцы вовремя вмешались. Через 30 минут игра возобновилась, а судью отстранили от работы.

В июне бывший футболист сборной России Юрий Жирков подрался в матче любительской лиги. Жирков выступает в любительской лиге в формате 8 на 8 за «Новую Ригу». В матче против команды «Медила» у футболиста возник словесный конфликт, после чего он ударил кулаком в лицо Андрея Кулагина.

Ранее стало известно наказание легенды сборной России Жиркова за драку.