Легенда «Спартака» назвал позиции, где команде необходимо усиление

Знаменитый в прошлом российский футболист Максим Деменко, выступавший во время карьеры в том числе за московский «Спартак» и сборную России, в комментарии для «Газеты.Ru» заявил, что не стоит судить о перспективах красно-белых по первым матчам и назвал позиции, требующие в команде Хуана Карседо усиления.

«По первым играм могла любая команда, которая даже в нижней части турнирной таблицы, выйти в Суперкубке, естественно, если бы выиграла Кубок России, и один матч выдать, продемонстрировав хорошую игру. Но один матч так может кто угодно. Что касается футбола «Спартака», то ему действительно не хватает мощного форварда. Если берем фланги, то команда действительно физически очень хорошо смотрится, но нет завершителя такого типа. Если же брать защитную линию, то я бы не сказал, что там прямо есть проблема. Но для длинного чемпионата еще игроки центра обороны и даже в опорной зоне нужны», — считает Деменко.

«Спартак» открыл сезон матчем за Суперкубок против «Зенита», в котором вел до концовки добавленного времени, когда пропустил ответный мяч с пенальти, а затем уступил трофей в серии одиннадцатиметровых. В первом матче чемпионата красно-белые разгромили новичка РПЛ «Родину» (3:0). Ни один из четырех мячей команды не забили нападающие.

Ранее бывший игрок «Зенита» назвал победу в Суперкубке везением.