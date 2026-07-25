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Футболист «Зенита» оформил дубль травмированной ногой

Игрок «Зенита» Соболев забил два мяча «Акрону» травмированной ногой
Юрий Стрелец/РИА Новости

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Соболев заявил, что забил два мяча в ворота тольяттинского «Акрона» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) травмированной ногой. Его слова передает сайт «Зенита».

«Я вчера на тренировке сильно подвернул голеностоп, он у меня сильно забетонирован», — сказал Соболев.

Встреча завершилась со счетом 5:0.

В первом тайме дублем отметился Александр Соболев. Еще один мяч забил Густаво Мантуан. Во втором тайме точными ударами отметились Джон Джон и Фелипе Аугусто.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее бразильский футболист «Зенита» дал интервью на русском языке.

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