футболист «Зенита» Нино дал интервью на русском языке после игры с «Акроном»

Бразильский футболист петербургского «Зенита» Нино дал интервью в эфире «Матч ТВ» на русском языке после победы тольяттинским «Акроном» в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Сегодня очень жарко. Из-за этого игра получается немного медленной. Но мы хорошо играем. Надо продолжать в том же духе, потому что мы играем против хорошего соперника», — сказал Нино.

Встреча завершилась со счетом 5:0.

В первом тайме дублем отметился Александр Соболев. Еще один мяч забил Густаво Мантуан. Во втором тайме точными ударами отметились Джон Джон и Фелипе Аугусто.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее игрок «Зенита» установил уникальное достижение.