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«Поддерживаю, успокаиваю»: чемпионка Европы Косторная о Петросян

Фигуристка Косторная выразила поддержку Петросян после ухода от Тутберидзе
Александр Вильф/РИА Новости

Чемпионка Европы Алена Косторная, которая теперь выступает в парном катании, рассказала о своем общении с фигуристкой Аделией Петросян и высказалась о ее уходе от Этери Тутберидзе. Ее слова приводит StarHit.

«Сейчас я на связи с Аделией, мы хорошо общаемся. Я ее поддерживаю, успокаиваю. Я думаю, что Аделия — сильная и классная спортсменка. Она обязательно реализует себя, она покажет себя с разных сторон. В общем, моя огромная поддержка. Я всеми руками и ногами буду ее поддерживать всегда», — сказала она.

20 июля спортсменка сообщила, что покидает тренерский штаб Этери Тутберидзе. Она сама больше не делала никаких комментариев о своем будущем.

На Олимпиаде-2026 по итогам короткой и произвольной программ Петросян набрала 214,53 балла и завершила соревнования на шестой позиции. Золотую медаль завоевала американская спортсменка Алиса Лью, набравшая 226,79 балла. Серебро досталось Каори Сакамото из Японии с результатом 224,90. Третьей стала японка Ами Накаи с суммой в 219,16 балла.

Петросян — трехкратная чемпионка России (2024, 2025, 2026), трехкратная победительница финала Гран-при России (2023, 2024, 2025), бронзовая медалистка чемпионата России (2022).

Ранее российская фигуристка оценила будущее Петросян после ухода от Тутберидзе.

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