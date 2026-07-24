Российская фигуристка оценила будущее Петросян после ухода от Тутберидзе

Фигуристка Радионова: не думаю, что Петросян будет завершать карьеру

Российская фигуристка Елена Радионова предположила, что Аделия Петросян не будет завершать карьеру после ухода от Этери Тутберидзе, передает «Матч ТВ».

«Я думаю, что переход — это не значит, что Аделия будет завершать карьеру. Она еще совсем юная фигуристка, думаю, у нее еще впереди главные победы. Как правило, год после Олимпиады достаточно сложный, как физически, так и морально», — сказала Радионова.

20 июля спортсменка сообщила, что покидает тренерский штаб Этери Тутберидзе. Она сама больше не делала никаких комментариев о своем будущем.

На Олимпиаде-2026 по итогам короткой и произвольной программ Петросян набрала 214,53 балла и завершила соревнования на шестой позиции. Золотую медаль завоевала американская спортсменка Алиса Лью, набравшая 226,79 балла. Серебро досталось Каори Сакамото из Японии с результатом 224,90. Третьей стала японка Ами Накаи с суммой в 219,16 балла.

Петросян — трехкратная чемпионка России (2024, 2025, 2026), трехкратная победительница финала Гран-при России (2023, 2024, 2025), бронзовая медалистка чемпионата России (2022).

Ранее Петросян ответила на слухи, что рассталась с Тутберидзе по телефону.