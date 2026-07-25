«Спартак» одержал первую победу в РПЛ, обыграв дебютанта

Московский «Спартак» обыграл столичную «Родину» в первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась с результатом 3:0. Первый гол в матче оформил Маркиньос с передачи Эсекьеля Барко на 24-й минуте, второй мяч забил Кристофер Мартинс на 80-й минуте, его ассистентом выступил Александер Джику. Окончательный результат в матче через шесть минут установил Данил Пруцев с передачи Романа Зобнина.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Рафаэль Шафеев.

«Родина» — дебютант РПЛ. Команда впервые в своей истории дошла до высшего дивизиона страны.

«Спартак» в прошлом сезоне национального первенства занял четвертое место. В первом матче сезона команда сражалась за Суперкубок России с петербургским «Зенитом». Основное время кончилось со счетом 1:1, в серии пенальти петербуржцы оказались сильнее — 4:2. Перед серией разгорелся скандал из-за отсутствия жеребьевки, с помощью которой определялись бы ворота, в которые игроки должны бить 11-метровые удары. «Спартак» в итоге затребовал переигровки матча, но ему было отказано.

Ранее «Факел» проиграл первый матч после возвращения в РПЛ.