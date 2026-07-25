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Непобежденный россиянин сразится за титул UFC

Российский боец Евлоев сразится за титул UFC с чемпионом Волкановски
Stephen R. Sylvanie-Imagn Images/Reuters

Австралийский боец македонского происхождения Александр Волкановски проведет очередную защиту титула чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегком весе. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети X пользователь Krazy Kev со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Соперником австралийца станет россиянин Мовсар Евлоев. Бой запланирован на турнир UFC 333, который пройдет 24 октября.

В марте 2026 года Евлоев одержал победу над британцем Лероном Мерфи в главном бою турнира UFC Fight Night 270 в Лондоне. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Евлоева раздельным решением судей. Результат боя выглядит так: 48-47, 48-47, 47-47.

Таким образом, Евлоев остался непобедимым: на его счету 20 побед в 20 поединках ММА за всю карьеру. Он выступает на профессиональном уровне с 2014 года. Британский боец в свою очередь проиграл первый бой в профессиональной карьере.

В ночь на 1 февраля 2026 года Волкановски в главном бою турнира UFC 325 одолел представителя Бразилии Диего Лопеса. Поединок продлился все заявленные правилами пять раундов. Волкановски одержал победу в бою единогласным решением судей и сумел защитить титул.

Ранее российский боец UFC попал в больницу.

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