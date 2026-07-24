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Российский боец UFC попал в больницу

Российский боец UFC Петр Ян попал в больницу
Stephen R. Sylvanie-Imagn Images/Reuters

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян попал в больницу. Об этом спортсмен рассказал в своих соцсетях.

«День в карете — два пешком. На обследовании в больнице. Все проходит отлично. Скоро приступаем к работе», — сказал Ян.

Ян — российский боец легчайшего дивизиона UFC, в активе которого 20 побед и пять поражений.

В 2022 году Ян проиграл О'Мэлли раздельным решением судей.

7 декабря 2025 года Петр Ян одолел Двалишвили на турнире UFC 232 и забрал титул в легчайшем весе. Поединок, который проходил в Лас-Вегасе, продлился пять раундов и завершился единогласным решением судей в пользу Яна со счетом 49-46, 49-46, 48-47. После боя грузинского бойца сразу госпитализировали из-за полученных повреждений. Для него это поражение стало первым за 15 последних боев в UFC.

Менеджер Яна Саят Абдрахманов заявлял, что российский боец может провести следующий поединок осенью.

Ранее Ян поднялся на третью строчку рейтинга UFC.

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