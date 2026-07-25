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Легенда РПЛ назвал главного претендента на чемпионство

Экс-футболист Деменко: «Зенит» будет претендентом на титул номер один
Виталий Тимкив/РИА Новости

Знаменитый в прошлом футболист Максим Деменко, бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита», московского «Спартака» и «Краснодара», а также сборной России, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о главных претендентах на чемпионский титул в стартовавшем сезоне.

«Точно будет претендовать «Краснодар», который, можно сказать, упустил чемпионство в том сезоне. Сейчас у него много потерь, есть внутри какие-то моменты, может быть, неизвестно, как будет играть команда. Поэтому и надо посмотреть пять-шесть туров для того, чтобы понять у кого потери очков пойдут, кто как будет выглядеть. Понятно, что «Зенит» как действующий чемпион и команда, которая выиграла чемпионат восемь раз за девять лет, будет претендентом на титул номер один. Но загадывать, что именно он станет снова чемпионом, я бы не стал», — подчеркнул Деменко.

«Зенит» выиграл Российскую премьер-лигу в прошлом сезоне, опередив долго лидировавший «Краснодар» по итогам предпоследнего тура. В новом сезоне санкт-петербургцы начали с победы в Суперкубке над «Спартаком», сумев отыграться с одиннадцатиметрового в конце добавленного времени и выиграв серию пенальти.

Ранее легенда РПЛ назвал всех претендентов на чемпионский титул.

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