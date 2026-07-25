Клубу РПЛ интересен Смолов

Генеральный директор калининградской «Балтики» Равиль Измайлов заявил, что клубу интересен форвард Федор Смолов, передает Sport24.

«Интересен ли «Балтике» Федор Смолов? Интересен. По крайней мере медийно — точно. Как футболист? Это надо спрашивать у тренера. Если он его зовет, значит, как тренер его видит», — сказал Измайлов.

Последним клубом Смолова был «Краснодар», в составе которого в прошлом сезоне он стал чемпионом России. С лета 2025 года 36-летний футболист находится без клуба, однако не объявлял об окончании карьеры. Смолов также провел две встречи за медиаклуб «Броук Бойз» в Кубке России.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее Федор Емельяненко отказал Смолову в совместном фото.