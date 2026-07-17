«В таком виде не буду фотографироваться»: Емельяненко отказал Смолову в совместном фото

Бывший нападающий сборной России Федор Смолов на YouTube-канале Адама Зубайраева рассказал, что известный боец смешанных единоборств Федор Емельяненко отказался сделать с ним совместное фото во время их встречи в московских банях «Сандуны».

«Я был в бане «Сандуны». Там был Федор Емельяненко с компанией. Я хотел сфоткаться с ним. Подхожу к нему: «Фёдор, здравствуйте. Я ваш тезка. Можно, пожалуйста, фотографию?» Он такой: «Извини, я сейчас отдыхаю. В таком виде не буду фотографироваться». Я говорю: «Все, извините»», — рассказал Смолов.

Последним клубом Смолова был «Краснодар», в составе которого в прошлом сезоне он стал чемпионом России. С лета 2025 года 36-летний футболист находится без клуба, однако не объявлял об окончании карьеры. Смолов также провел две встречи за медиаклуб «Броук Бойз» в Кубке России.

Федор Емельяненко — четырехкратный чемпион мира по боевому самбо (2002, 2005, 2007, 2008). Он завершил профессиональную карьеру 4 февраля 2023 года. Его рекорд в ММА: 40 побед в 47 боях.

Ранее Смолов заявил, что пока официально не завершал карьеру.