«Англичанин гадит»: министр спорта высказался о World Athletics из-за недопуска

Министр спорта России Михаил Дегтярев назвал международные федерации биатлона (IBU) и легкой атлетики (World Athletics) самыми радикальными в вопросе санкций против России. Его слова приводит «Комсомольская правда».

«Биатлон и легкая атлетика — это самые отмороженные. По биатлону мы уже в суде, там идет разбирательство. Надо понимать, что в легкой атлетике негатив к нам — это личное. Президент этой организации Себастьян Коу баллотировался на пост президента МОК и проиграл с треском нынешнему президенту организации. И, видно, подгаживает. Как говорят? «Англичанка гадит»? Вот сейчас гадит англичанин, — сказал Дегтярев.

7 июня World Athletics продлила отстранение россиян под своей эгидой, несмотря на восстановление ВФЛА в правах и выполнение всех условий антидопинговой программы. Это решение было принято, хотя Международный олимпийский комитет (МОК) в этот же день отменил рекомендации об ограничениях в отношении российских атлетов и временно восстановил статус Олимпийского комитета России.

В марте 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года МОК организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее Дегтярев сравнил слова Евгения Плющенко о деградации ФК с позицией релокантов.