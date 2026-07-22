Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Спорт

«Англичанин гадит»: министр спорта высказался о World Athletics из-за недопуска

Дегтярев: биатлон и легкая атлетика — это самые отмороженные федерации
Александр Вильф/РИА Новости

Министр спорта России Михаил Дегтярев назвал международные федерации биатлона (IBU) и легкой атлетики (World Athletics) самыми радикальными в вопросе санкций против России. Его слова приводит «Комсомольская правда».

«Биатлон и легкая атлетика — это самые отмороженные. По биатлону мы уже в суде, там идет разбирательство. Надо понимать, что в легкой атлетике негатив к нам — это личное. Президент этой организации Себастьян Коу баллотировался на пост президента МОК и проиграл с треском нынешнему президенту организации. И, видно, подгаживает. Как говорят? «Англичанка гадит»? Вот сейчас гадит англичанин, — сказал Дегтярев.

7 июня World Athletics продлила отстранение россиян под своей эгидой, несмотря на восстановление ВФЛА в правах и выполнение всех условий антидопинговой программы. Это решение было принято, хотя Международный олимпийский комитет (МОК) в этот же день отменил рекомендации об ограничениях в отношении российских атлетов и временно восстановил статус Олимпийского комитета России.

В марте 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года МОК организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее Дегтярев сравнил слова Евгения Плющенко о деградации ФК с позицией релокантов.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 22 июля. Отсрочка по долгам для регионов, переговоры Лаврова и Рубио и военные сборы для депутатов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!