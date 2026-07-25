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Итальянский клуб отказался от игрока «Зенита»

«Рома» отказалась от покупки игрока «Зенита» Энрике
Иван Водопьянов/РИА Новости

«Рома» приняла решение отказаться от покупки футболиста «Зенита» Луиса Энрике. Об этом сообщил журналист Пабло Оливейра в социальной сети X.

Согласно опубликованной информации, итальянский клуб действительно работает над укреплением атакующего звена, однако отказался от покупки вингера, поскольку не сумел вписать его в свой проект. Еще одним препятствием в заключении сделки послужили высокие запросы Энрике по заработной плате.

В сезоне-2025/26 Энрике сыграл за петербургский клуб 31 матч во всех турнирах, где записал на свой счет четыре мяча и такое же количество результативных передач. Его действующее соглашение с «Зенитом» рассчитано до декабря 2028 года.

В первом матче нового сезона «Зенит» выиграл Суперкубок России. Встреча против московского «Спартака» состоялась на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Основное время завершилось с результатом 1:1. В серии послематчевых пенальти петербуржцы оказались точнее — 4:2.

В первом матче нового сезона чемпионата России «Зенит» на выезде сыграет с тольяттинским «Акроном» 25 июля, стартовый свисток прозвучит в 16:15 по московскму времени.

Ранее российский тренер рассказал, что может помешать «Зениту» снова стать чемпионом России.

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