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Российский тренер рассказал, что может помешать «Зениту» снова стать чемпионом России

Тренер Рапопорт: «Зениту» может помешать выиграть РПЛ только он сам
Александр Вильф/РИА Новости

Бывший тренер петербургского «Зенита» Борис Рапопорт заявил, что клубу может помешать выиграть Российскую премьер-лигу (РПЛ) только он сам, передает Vprognoze.ru.

«Главная проблема «Зенита» – он сам. По составу, по инфраструктуре – «Зенит» сильнейший, чтобы ни говорили. У команды есть стабильность, стабильно работает тренерский штаб», — сказал Рапопорт.

В первом матче нового сезона «Зенит» выиграл Суперкубок России. Встреча против московского «Спартака» состоялась на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Основное время завершилось с результатом 1:1. В серии послематчевых пенальти петербуржцы оказались точнее — 4:2.

Главным арбитром матча был назначен Евгений Буланов. Перед серией пенальти произошел скандал из-за того, что не была проведена жеребьевка выбора ворот — были выбраны те, за которыми сидели фанаты «Зенита». Позднее это было объяснено мерами безопасности.

Новый сезон РПЛ стартует 24 июля 2026 года. Чемпионат откроется матчем между ЦСКА и «Балтикой»: игра состоится 24 июля, стартовый свисток для команд прозвучит в 20:00 по московскому времени.

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