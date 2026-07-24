Суперкомпьютер назвал фаворита сезона РПЛ

Суперкомпьютер Opta назвал петербургский «Зенит» фаворитом сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

Вероятность победы «Зенита» оценивается в 45%. На втором месте идет «Краснодар» (25%) и «Спартак» (11%).

Главным аутсайдером Opta считает тольяттинский «Акрон». Вероятность того, что «Акрон» займет последнее место составляет 20%.

В первом матче нового сезона «Зенит» выиграл Суперкубок России. Встреча против московского «Спартака» состоялась на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Основное время завершилось с результатом 1:1. В серии послематчевых пенальти петербуржцы оказались точнее — 4:2.

Главным арбитром матча был назначен Евгений Буланов. Перед серией пенальти произошел скандал из-за того, что не была проведена жеребьевка выбора ворот — были выбраны те, за которыми сидели фанаты «Зенита». Позднее это было объяснено мерами безопасности.

Новый сезон РПЛ стартует 24 июля 2026 года. Чемпионат откроется матчем между ЦСКА и «Балтикой»: игра состоится 24 июля, стартовый свисток для команд прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что футболисту «Зенита» грозит 15 суток ареста.