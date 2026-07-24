Легенда «Спартака» предсказал победу ЦСКА в первом матче сезона РПЛ

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что в первом матче нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) московский ЦСКА окажется сильнее калининградской «Балтики».

По его словам, армейцам не стоит обращать внимание на результат предсезонных сборов, где им не удалось одержать ни одной победы.

«Сложно сказать, почему у армейцев не было ни одной победы на сборах, я не следил за ними пристально, чемпионат мира же был. Дома, я думаю, ЦСКА справится с «Балтикой», будет играть в своем стиле и выиграет. Во многом за счет мотивации болельщиков», — заявил Гладилин.

Новый сезон РПЛ стартует 24 июля 2026 года. Чемпионат откроется матчем между ЦСКА и «Балтикой»: игра состоится 24 июля, стартовый свисток для команд прозвучит в 20:00 по московскому времени.

В первом матче нового сезона «Зенит» выиграл Суперкубок России. Встреча против московского «Спартака» состоялась на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Основное время завершилось с результатом 1:1. В серии послематчевых пенальти петербуржцы оказались точнее — 4:2.

Главным арбитром матча был назначен Евгений Буланов. Перед серией пенальти произошел скандал из-за того, что не была проведена жеребьевка выбора ворот — были выбраны те, за которыми сидели фанаты «Зенита». Позднее это было объяснено мерами безопасности.

Ранее «Зенит» раскритиковали за засилие иностранцев.