«Зенит» раскритиковали за засилие иностранцев

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что петербургский «Зенит» зря использует большое число легионеров.

По его словам, при этом сине-бело-голубые остаются фаворитами в чемпионской гонке.

«Мне кажется, что «Зенит» станет чемпионом в новом сезоне, у них все-таки поинтереснее игра как-то смотрится. Хотя много иностранцев у них, конечно, это тоже не дело. Очень нехорошо, когда много иностранцев, надо давать возможность выступать своим, молодым. У питерцев с этим все в порядке, в прошлом году дебютировал парнишка, Кондаков. Вот, пускай играет побольше, учится, надо давать ему шанс», — заявил Пономарев.

В первом матче нового сезона «Зенит» выиграл Суперкубок России. Встреча против московского «Спартака» состоялась на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Основное время завершилось с результатом 1:1. В серии послематчевых пенальти петербуржцы оказались точнее — 4:2.

Главным арбитром матча был назначен Евгений Буланов. Перед серией пенальти произошел скандал из-за того, что не была проведена жеребьевка выбора ворот — были выбраны те, за которыми сидели фанаты «Зенита». Позднее это было объяснено мерами безопасности.

Новый сезон РПЛ стартует 24 июля 2026 года. Чемпионат откроется матчем между ЦСКА и «Балтикой»: игра состоится 24 июля, стартовый свисток для команд прозвучит в 20:00 по московскому времени.

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