Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Спорт

Клопп возглавил сборную Германии

Клопп назначен главным тренером сборной Германии
David Klein/Reuters

Немецкий специалист Юрген Клопп официально стал главным тренером сборной Германии. Его слова приводит пресс-служба Немецкого футбольного союза.

«Сборная может объединить немцев так, как мало что другое. Именно это делает эту работу для меня особенной», — заявил Клопп.

Тренер подписал контракт до окончания чемпионата мира 2030 года. Ранее он тренировал «Майнц», «Боруссию» Дортмунд и «Ливерпуль». С «Ливерпулем» он выиграл Лигу чемпионов в 2019 году и стал чемпионом Англии в 2020 году.

Клопп сменил Юлиана Нагельсмана, покинувшего должность после чемпионата мира 2026 года.

Германия проиграла Парагваю в 1/16 финала чемпионата мира.

Основное время игры завершилось вничью — 1:1. В серии пенальти парагвайцы сначала вели со счетом 3:2 с двумя отбитыми Хилем ударами соперников, но последние два удара в основной серии отразил уже Мануэль Нойер и ФРГ сравняла счет. Однако шестым ударом Та пустил мяч выше ворот, Хосе Канале не промахнулся, и Парагвай вышел в 1/8 финала.

Чемпионами мира 2026 года стали испанцы, переигравшие в финальной игре сборную Аргентины со счетом 1:0. Единственный мяч в игре забил полузащитник Ферран Торрес.

Ранее легенда ЦСКА объяснил приход Клоппа в сборную Германии.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 24 июля. Изменения в расчете единого пособия, «аннулированный» трудовой стаж и срок, когда ИИ станет умнее человека
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!