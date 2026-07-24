Клопп возглавил сборную Германии

Немецкий специалист Юрген Клопп официально стал главным тренером сборной Германии. Его слова приводит пресс-служба Немецкого футбольного союза.

«Сборная может объединить немцев так, как мало что другое. Именно это делает эту работу для меня особенной», — заявил Клопп.

Тренер подписал контракт до окончания чемпионата мира 2030 года. Ранее он тренировал «Майнц», «Боруссию» Дортмунд и «Ливерпуль». С «Ливерпулем» он выиграл Лигу чемпионов в 2019 году и стал чемпионом Англии в 2020 году.

Клопп сменил Юлиана Нагельсмана, покинувшего должность после чемпионата мира 2026 года.

Германия проиграла Парагваю в 1/16 финала чемпионата мира.

Основное время игры завершилось вничью — 1:1. В серии пенальти парагвайцы сначала вели со счетом 3:2 с двумя отбитыми Хилем ударами соперников, но последние два удара в основной серии отразил уже Мануэль Нойер и ФРГ сравняла счет. Однако шестым ударом Та пустил мяч выше ворот, Хосе Канале не промахнулся, и Парагвай вышел в 1/8 финала.

Чемпионами мира 2026 года стали испанцы, переигравшие в финальной игре сборную Аргентины со счетом 1:0. Единственный мяч в игре забил полузащитник Ферран Торрес.

Ранее легенда ЦСКА объяснил приход Клоппа в сборную Германии.