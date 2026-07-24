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Легенда ЦСКА объяснил приход Клоппа в сборную Германии

Легенда ЦСКА Масалитин объяснил приход Клоппа в сборную Германии
David Klein/Reuters

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин в интервью «Газете.Ru» заявил, что сборная Германии после провала на чемпионате мира 2026 года попробует выйти на новый уровень перед предстоящим чемпионатом Европы.

«Сборная Германии перед Евро-2028 что-то попробует предпринять. Они как проваливаются, сразу что-то там начинают перестраивать, где-то что-то внедрять, и у них начинает сразу это все работать. Они убрали тренера Нагельсмана, назначили Юргена Клоппа — это реакция на недовольство выступлением. Ждем от немцев структурных изменений. Лично мое мнение — много засилия легионеров, особенно в Европе. То есть нет своих игроков», — заявил Масалитин.

Германия проиграла Парагваю в 1/16 финала чемпионата мира.

Основное время игры завершилось вничью — 1:1. В серии пенальти парагвайцы сначала вели со счетом 3:2 с двумя отбитыми Хилем ударами соперников, но последние два удара в основной серии отразил уже Мануэль Нойер и ФРГ сравняла счет. Однако шестым ударом Та пустил мяч выше ворот, Хосе Канале не промахнулся, и Парагвай вышел в 1/8 финала.

Чемпионами мира 2026 года стали испанцы, переигравшие в финальной игре сборную Аргентины со счетом 1:0. Единственный мяч в игре забил полузащитник Ферран Торрес.

Ранее легенда ЦСКА объяснил провал фаворитов на ЧМ-2026.

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