«Незаменимых нет»: экс-игрок «Краснодара» об уходе Сперцяна из команды

Бывший полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский заявил, что уход Эдуарда Сперцяна в саудовский «Аль-Ахли» станет потерей для клуба. Его слова приводит «Чемпионат».

«Сезон покажет, насколько уход Сперцяна ударит по «Краснодару». Эдуард провел отличный прошлый сезон, не просто так им заинтересовались другие клубы. Конечно, это потеря, но незаменимых нет. Будут искать замену, но, если это будет иностранец, ему еще придется адаптироваться», — сказал Газинский.

«Краснодар» объявил о трансфере 7 июля. По данным СМИ, 26-летний футболист будет зарабатывать 6 миллионов евро в год, а клуб получит 25 миллионов долларов.

Сперцян — воспитанник футбольной академии «Краснодара», в которую он попал в 10‑летнем возрасте. Всю свою карьеру он провел в структуре клуба, дебютировав за основную команду в 2020 году. 7 июля было объявлено, что игрок ушел в саудовский «Аль-Ахли».

В прошедшем сезоне 25-летний полузащитник провел 42 матча за «Краснодар», отличившись 14 голами и 18 результативными передачами. «Краснодар» в сезоне-2025/26 Российской премьер-лиги (РПЛ) занял второе место. Чемпионом России стал петербургский «Зенит», опередив «Краснодар» на одно очко.

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