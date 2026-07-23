Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Спорт

«Незаменимых нет»: экс-игрок «Краснодара» об уходе Сперцяна из команды

Экс-игрок «Краснодара» Газинский заявил, что команда найдет замену Сперцяну
Виталий Тимкив/РИА Новости

Бывший полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский заявил, что уход Эдуарда Сперцяна в саудовский «Аль-Ахли» станет потерей для клуба. Его слова приводит «Чемпионат».

«Сезон покажет, насколько уход Сперцяна ударит по «Краснодару». Эдуард провел отличный прошлый сезон, не просто так им заинтересовались другие клубы. Конечно, это потеря, но незаменимых нет. Будут искать замену, но, если это будет иностранец, ему еще придется адаптироваться», — сказал Газинский.

«Краснодар» объявил о трансфере 7 июля. По данным СМИ, 26-летний футболист будет зарабатывать 6 миллионов евро в год, а клуб получит 25 миллионов долларов.

Сперцян — воспитанник футбольной академии «Краснодара», в которую он попал в 10‑летнем возрасте. Всю свою карьеру он провел в структуре клуба, дебютировав за основную команду в 2020 году. 7 июля было объявлено, что игрок ушел в саудовский «Аль-Ахли».

В прошедшем сезоне 25-летний полузащитник провел 42 матча за «Краснодар», отличившись 14 голами и 18 результативными передачами. «Краснодар» в сезоне-2025/26 Российской премьер-лиги (РПЛ) занял второе место. Чемпионом России стал петербургский «Зенит», опередив «Краснодар» на одно очко.

Ранее легенда ЦСКА предрек проблемы «Краснодару».

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как эффективно отвечать на пассивную агрессию. Гид по стратегиям, которые работают
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!