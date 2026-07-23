Требование «Спартака» переиграть матч за Суперкубок отклонили

КДК РФС отклонил протест «Спартака» о переигровке Суперкубка в матче с «Зенитом»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) отклонил протест «Спартака» с требованием переиграть матч за Суперкубок России против «Зенита», передает пресс-служба РФС.

«КДК установил, что решение о непроведении жеребьевки перед пробитием послематчевых пенальти принял главный арбитр на основании информации от координационного штаба по соображениям безопасности, что полностью соответствует пункту правил игры», — сказал председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

23 июля появилась информация, что московский «Спартак» подал протест с требованием переигровки матча за Суперкубок России с петербургским «Зенитом».

Встреча состоялась на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Основное время завершилось с результатом 1:1. Первый гол в этом матче оформил Кристофер Мартинс, который отличился на 25-й минуте. «Зенит» сравнял уже на 8-й компенсированной минуте ко второму тайму, когда Александр Соболев реализовал пенальти. В серии послематчевых пенальти петербуржцы оказались точнее — 4:2.

Главным арбитром матча был назначен Евгений Буланов. Перед серией пенальти произошел скандал из-за того, что не была проведена жеребьевка выбора ворот — были выбраны те, за которыми сидели фанаты «Зенита». Позднее это было объяснено мерами безопасности.

Ранее Александра Соболева оштрафовали за провокацию в матче за Суперкубок России.