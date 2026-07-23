Соболева оштрафовали за провокацию в матче за Суперкубок России

Соболева оштрафовали на 30 тыс рублей за поведение в матче за Суперкубок России

Футболист «Зенита» Александр Соболев оштрафован на 30 тысяч рублей по решению Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) за провокационные действия в матче за Суперкубок России против «Спартака», передает пресс-служба РФС.

«За провокационные действия, создающие угрозу возникновения нарушений общественного порядка на стадионе, оштрафовать Соболева на 30 тыс. рублей», — сказано в заявлении организации.

В концовке основного времени Соболев отпраздновал забитый гол у трибуны с болельщиками «Спартака», что было расценено как провокация. После этого фанаты начали бросать на поле бутылки.

Встреча состоялась на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Основное время завершилось с результатом 1:1. Первый гол в этом матче оформил Кристофер Мартинс, который отличился на 25-й минуте. «Зенит» сравнял уже на 8-й компенсированной минуте ко второму тайму, когда Соболев реализовал пенальти. В серии послематчевых пенальти петербуржцы оказались точнее — 4:2.

Главным арбитром матча был назначен Евгений Буланов. Перед серией пенальти произошел скандал из-за того, что не была проведена жеребьевка выбора ворот — были выбраны те, за которыми сидели фанаты «Зенита». Позднее это было объяснено мерами безопасности.

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