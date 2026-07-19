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Беллингем обогнал Холанда, Кейна и Дембеле в гонке бомбардиров ЧМ-2026

Беллингем забил семь мячей на ЧМ-2026 и обогнал Холанда в гонке бомбардиров
IMAGN IMAGES via Reuters/Maria Lysaker TPX IMAGES OF THE DAY

Полузащитник сборной Англии и мадридского «Реала» Джуд Беллингем забил гол в матче за третье место на чемпионате мира по футболу — 2026 против команды Франции и помог «трем львам» одержать победу со счетом 6:4.

Таким образом, 23-летний футболист записал на свой счет семь забитых мячей и одну голевую передачу на ЧМ-2026.

Это позволило Беллингему обогнать в гонке бомбардиров таких нападающих, как Эрлинг Холанд, Гарри Кейн и Усман Дембеле.

На счету Холанда тоже семь забитых мячей, однако ноль голевых передач, которые считаются первым дополнительным показателем при равенстве забитых мячей.

Дембеле и Кейн забили по шесть мячей — на один меньше, чем Беллингем.

На данный момент английский полузащитник занимает третье место в гонке бомбардиров ЧМ-2026, уступая только Лионелю Месси и Килиану Мбаппе.

Мбаппе располагается на первом месте: в его активе 10 голов и четыре результативных передачи. Месси — второй: он забил восемь мячей и отдал четыре ассиста.

Ранее сообщалось, что Англия завоевала медали чемпионата мира впервые за 60 лет.

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