В Госдуме заявили, что Плющенко не является экспертом по фигурному катанию

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко пока не является экспертом, который может оценивать уровень российского фигурного катания. Об этом в комментарии РИА Новости первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев.

«Никакой деградации нет, более того, даже в условиях санкций сохранена российская школа фигурного катания. Как и славные советские и российские традиции в этом виде спорта. <...> И это признано мировыми экспертами. А Плющенко таковым на сегодняшний день не является», — указал он.

Ранее Плющенко заявил, что переход его сына Александра под флаг Азербайджана связан с тем, что кататься в российских регионах — это «деградация наших спортсменов».

30 июня Международный союз конькобежцев (ISU) на своем официальном сайте опубликовал пресс-релиз, в котором заявил о допуске российских спортсменов на турниры под эгидой организации с нового сезона.

Российские атлеты будут допущены к участию в соревнованиях в нейтральном статусе. Данное решение касается представителей всех видов спорта, входящих в ISU — фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта.

Ранее в штабе Этери Тутберидзе оценили слова Плющенко о деградации фигурного катания.