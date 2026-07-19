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В штабе Тутберидзе оценили слова Плющенко о деградации фигурного катания

Глейхенгауз: в мужском одиночном разряде сейчас наблюдается рассвет
РИА Новости

Хореограф штаба заслеженного тренера России Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз частичного согласился с заявлением двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко по поводу деградации российского фигурного катания, передает «Чемпионат».

«В мужском одиночном разряде сейчас наблюдается рассвет. В парном у нас тоже все прекрасно. Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов могут выходить и практически бороться. В девочках я соглашусь, что был чуть-чуть не то что спад… Тот уровень, что показали на Олимпиаде в Пекине Саша, Аня, Камила. Увидим ли мы когда-то еще в женском одиночном пять четверных в программе? Не факт», — сказал Глейхенгауз.

Ранее Плющенко заявил, что переход его сына Александра под флаг Азербайджана связан с тем, что кататься в российских регионах — это «деградация наших спортсменов».

30 июня Международный союз конькобежцев (ISU) на своем официальном сайте опубликовал пресс-релиз, в котором заявил о допуске российских спортсменов на турниры под эгидой организации с нового сезона.

Российские атлеты будут допущены к участию в соревнованиях в нейтральном статусе. Данное решение касается представителей всех видов спорта, входящих в ISU — фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта.

Ранее Виталий Милонов назвал Плющенко «бесстыжим».

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