Олимпийский чемпион призвал Плющенко следить за своими словами

Двукратный победитель Олимпийских игр по биатлону Дмитрий Васильев призвал олимпийского чемпиона по фигурному катанию и тренера Евгения Плющенко следить за своими словами. Его заявление приводит РИА Новости.

«Плющенко — независимо от того, хочет он этого или не хочет, — всё равно является одним из лидеров общественного мнения. Потому что к нему прислушиваются и на него обращают внимание. И соответственно, любое сказанное им слово очень внимательно оценивается. Поэтому таким известным людям, как он, надо следить за своими словами», — указал он.

Ранее Плющенко заявил, что переход его сына Александра под флаг Азербайджана связан с тем, что кататься в российских регионах — это «деградация наших спортсменов».

30 июня Международный союз конькобежцев (ISU) на своем официальном сайте опубликовал пресс-релиз, в котором заявил о допуске российских спортсменов на турниры под эгидой организации с нового сезона.

Российские атлеты будут допущены к участию в соревнованиях в нейтральном статусе. Данное решение касается представителей всех видов спорта, входящих в ISU — фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта.

Ранее в штабе Этери Тутберидзе оценили слова Плющенко о деградации фигурного катания.