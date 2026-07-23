В «Зените» отреагировали на требование «Спартака» переиграть Суперкубок

В «Зените» переадресовали в «Спартак» вопрос о требовании переиграть Суперкубок

Бывший председатель правления петербургского «Зенита», советник действующего председателя правления клуба Александр Медведев кратко отреагировал на требование московского «Спартака» переиграть матч за Суперкубок России. Его слова приводит РИА Новости.

«Вопросы надо задавать «Спартаку», а не мне», — заявил он.

23 июля председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил, что московский «Спартак» подал протест с требованием переигровки матча за Суперкубок России с петербургским «Зенитом».

Встреча состоялась на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Основное время завершилось с результатом 1:1. Первый гол в этом матче оформил Кристофер Мартинс, который отличился на 25-й минуте. «Зенит» сравнял уже на 8-й компенсированной минуте ко второму тайму, когда Александр Соболев реализовал пенальти. В серии послематчевых пенальти петербуржцы оказались точнее — 4:2.

Главным арбитром матча был назначен Евгений Буланов. Перед серией пенальти произошел скандал из-за того, что не была проведена жеребьевка выбора ворот — были выбраны те, за которыми сидели фанаты «Зенита». Позднее это было объяснено мерами безопасности.

Ранее были названы команды, которые могут навязать борьбу «Зениту» в новом сезоне РПЛ.