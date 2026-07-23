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На матч «Динамо» назначили самого молодого арбитра в истории РПЛ

24-летний судья Заика назначен главным арбитром на матч «Динамо» в РПЛ
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Матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Динамо» и самарскими «Крыльями Советов» рассудит 24-летний главный арбитр Матвей Заика. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Российского футбольного союза.

Заика станет самым молодым главным арбитром в истории РПЛ. Он еще ни разу не судил матчи в высшем дивизионе, работая во Второй и Первой лигах, а также на Кубке России.

18 июля «Динамо» уверенно обыграло столичный ЦСКА в товарищеском матче, который прошел в рамках подготовки к новому сезону чемпионата России. Встреча завершилась с результатом 5:2. В составе «Динамо» голами отметились Давид Рикардо, Даниил Фомин, Константин Тюкавин, Бителло и Данил Глебов. Первый гол армейского клуба оформил Жоао Виктор, во второй раз отличился Энрике Кармо. Причем этот матч судил тоже Заика.

Новый сезон Российской премьер-лиги стартует 24 июля 2026 года. Чемпионат откроется матчем между ЦСКА и «Балтикой»: игра состоится 24 июля, стартовый свисток для команд прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Ранее была названа команда РПЛ, которая может испытывать трудности в начале сезона.

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