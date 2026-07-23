«Хотели обмануть»: стало известно, почему сорвался переход Батракова в «ПСЖ»

Футбольный комментатор Константин Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу» объяснил, почему сорвался трансфер российского полузащитника московского «Локомотива» в парижский «ПСЖ».

«А что тут рассказывать? Просто хотели обмануть ту сторону. <...> Ну, не то чтобы жадность… Смотри, у него отступные с 1 июля 20 млн, а они говорят за две недели: «Давайте мы вам за 30 отдадим?» Им говорят: «Зачем нам за 30, если мы через две недели за 20 возьмем?» Там говорят: «Хорошо, давайте через неделю за 25», — поделился он.

СМИ сообщали, что Батраков близок к переходу во французский «ПСЖ». Однако позднее появилась информация, что парижане решили отказаться от этого трансфера.

Батраков является выпускником академии «Локомотива». По итогам прошедшего сезона он вошел в топ-3 бомбардиров Российской премьер-лиги (РПЛ), забив 13 мячей. Контракт игрока с клубом действует до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает 20-летнего футболиста в 25 миллионов евро.

В завершившемся розыгрыше чемпионата России «Локомотив» занял третье место, набрав 53 очка .Чемпионом России стал петербургский «Зенит» (68). Второе место занял «Краснодар», отстав от петербургского клуба на один балл.

Ранее Батраков заявил, что супруга покорила его харизмой и душой.