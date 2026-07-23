Хоккеист НХЛ Панарин назвал покупку квартиры на Манхэттене самым необдуманным приобретением

Российский нападающий клуба «Лос-Анджелес Кингз» Артемий Панарин в интервью YouTube-каналу FAMETIME TV назвал покупку квартиры на Манхэттене самым необдуманным решением.

«Квартира на Манхэттене, онлайн. Я был в России. Подумал: «Нормальная хата». И бабах! Нет, там сейчас сильно ниже рынка. И сдавать её нельзя, потому что это здание, которое веками стоит, и квартиры просто передаются. Ну, конкретно встрял. Сейчас вся надежда на биткоин», — указал он.

В сезоне-2025/26 «Лос-Анджелес Кингз» проиграл «Колорадо Эвеланш» в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ, уступив по итогу в серии 0-4 и не сумев преодолеть первый раунд.

Панарин — обладатель Кубка Гагарина 2015 года в составе СКА. В составе сборной России он становился победителем чемпионата мира среди молодежи 2011 года, серебряным призером взрослого чемпионата мира 2015 года, бронзовым призером чемпионатов мира 2016 и 2017 годов. Хоккеист — обладатель призов «Золотой шлем» (КХЛ, 2015), «Колдер Трофи» (НХЛ, 2016), «Харламов Трофи» (2016).

Ранее Панарин рассказал, как жил в детстве на 1000 рублей в год.