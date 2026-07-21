Хоккеист НХЛ Панарин рассказал, как жил в детстве на 1000 рублей в год

Хоккеист Панарин вспомнил, как жил на 1000 рублей в год в интернате

Российский нападающий клуба «Лос-Анджелес Кингз» Артемий Панарин в интервью YouTube-каналу FAMETIME TV рассказал, как в детстве выживал в интернате на 1000 рублей в год.

«Основные года прогресса здесь прошли. Денег было 1000 рублей на год, нас кормили. С Нового года едешь, тебе там их в трусы вошьют, чтобы не украли. В плане конкуренции при том же таланте, но при меньшей злости и голоде, конкуренцию у меня выиграть было бы невозможно», — поделился он.

В сезоне-2025/26 «Лос-Анджелес Кингз» проиграл «Колорадо Эвеланш» в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ, уступив по итогу в серии 0-4 и не сумев преодолеть первый раунд.

Панарин — обладатель Кубка Гагарина 2015 года в составе СКА. В составе сборной России он становился победителем чемпионата мира среди молодежи 2011 года, серебряным призером взрослого чемпионата мира 2015 года, бронзовым призером чемпионатов мира 2016 и 2017 годов. Хоккеист — обладатель призов «Золотой шлем» (КХЛ, 2015), «Колдер Трофи» (НХЛ, 2016), «Харламов Трофи» (2016).

Ранее Александр Овечкин назвал игрока, из-за которого влюбился в футбол.