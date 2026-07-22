«Не хочу жалеть»: Валиева о мотивации после возвращения

Валиева: знала, что вернусь в спорт, всегда держала это в голове

Фигуристка Камила Валиева объяснила свое возвращение в профессиональный спорт после дисквалификации из-за допинг-скандала. Ее слова приводит журнал «Лед».

«Я знала, что вернусь в спорт. Всегда держала это в голове. Не хочу в дальнейшем жалеть, что так и не попробовала», — сказала Валиева.

Камила является серебряной медалисткой чемпионата России (2021) и чемпионкой Европы (2022). В составе сборной России она взяла командное золото на Олимпиаде в Пекине. В январе 2024 года CAS признал ее виновной в нарушении антидопинговых правил, дисквалифицировав ее на четыре года и аннулировав все результаты за этот период, включая золото командного олимпийского турнира — команда в итоге получила бронзу. Срок отстранения фигуристки истек 25 декабря 2025 года.

30 июня Международный союз конькобежцев на своем официальном сайте опубликовал пресс-релиз, в котором заявил о допуске российских спортсменов на турниры под эгидой организации с нового сезона.

Российские атлеты будут допущены к участию в соревнованиях в нейтральном статусе. Данное решение касается представителей всех видов спорта, входящих в ISU — фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта. Отмечается, что россияне смогут соревноваться как в личных, так и в командных турнирах.

Ранее Татьяна Тарасова обозначила выбор между Петросян и Трусовой.