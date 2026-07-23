«Какое-то опустошение»: фигуристка Медведева о своих слезах на ОИ-2018

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева в выпуске «БеС комментариев» на своем YouTube-канале объяснила, почему заплакала после своей произвольной программы на зимних Олимпийских играх — 2018, где в итоге стала второй.

«Я каталась последняя, и, когда закончила, разревелась. И меня спрашивали: «Это слезы радости?» Нет, это было какое-то такое опустошение, радости было 0, ведь я уже тогда понимала, что, несмотря на то что откатала чисто, сейчас буду второй. Спортсмены всегда чувствуют, когда проиграли, даже если чисто выступили. Это какая-то спортивная интуиция», — поделилась она.

Кроме двух золотых медалей мировых первенств, в активе Евгении Медведевой золото чемпионата Европы, она является двукратным серебряным призером Олимпийских игр. Также на ее счету бронзовая медаль чемпионата мира, один раз спортсменка выиграла серебряную награду на чемпионате Европы.

11 ноября Медведева в своих соцсетях рассказала, что получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного, российского танцора Ильдара Гайнутдинова. Пара раскрыла свои отношения летом 2025 года. Они познакомились на проекте «Звездные танцы». Также фигуристка призналась, что благодаря возлюбленному стала ходить в церковь.

Ранее Медведева рассказала о борьбе с депрессией после Олимпиады.