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Медведева рассказала о борьбе с депрессией после Олимпиады

Медведева рассказала о депрессии и работе с психологом после Олимпиады
Алексей Майшев/РИА Новости

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о психологических последствиях поражения на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Ее слова передает Sports.ru.

«Пробовала работать с психологом. Психолог направил к психиатру. Психиатр назначил антидепрессанты. Я такая: не, наверное, сама справлюсь. Самое тяжелое — это даже не сама Олимпиада, а то, что за ней тянется. […] Тогда каждый, кому не лень, ко мне подходил и говорил: нам тебя так жалко, ты должна была выиграть», — сказала Медведева.

Кроме двух золотых медалей мировых первенств, в активе Евгении Медведевой золото чемпионата Европы, она является двукратным серебряным призером Олимпийских игр. Также на ее счету бронзовая медаль чемпионата мира, один раз спортсменка выиграла серебряную награду на чемпионате Европы.

11 ноября Медведева в своих соцсетях рассказала, что получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного, российского танцора Ильдара Гайнутдинова. Пара раскрыла свои отношения летом 2025 года. Они познакомились на проекте «Звездные танцы». Также фигуристка призналась, что благодаря возлюбленному стала ходить в церковь.

Ранее Медведева рассказала о назначении ведущей балетного концерта в Японии.

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