Звезде сборной Испании потребуется операция после ЧМ-2026

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри перенесет операцию на спине после окончания чемпионата мира — 2026. Об этом сообщает The Athletic.

Пока нет информации, сколько 30-летний хавбек может пропустить. Однако «горожане» не переживают за центр поля после подписания Эллиота Андерсона. При этом сам футболист пока не инициировал переговоры по продлению контракта с «Манчестер Сити». Его связывают с возможным переходом в мадридский «Реал».

Сборная Испании со счетом 1:0 обыграла команду Аргентины в финале чемпионата мира по футболу — 2026. Основное время встречи завершилось вничью (0:0), а во втором экстра-тайме единственный мяч забил 26-летний нападающий «Барселоны» Ферран Торрес.

Сборная Аргентины играла в меньшинстве с 93-й минуты. Энцо Фернандес получил вторую желтую карточку за то, что грубо ударил в ногу Пау Кубарси в борьбе за мяч. До этого Фернандес получил желтую карточку на 82-й минуте за то, что накричал на арбитра и потребовал назначить фол.

Родри был признан лучшим игроком чемпионата мира по футболу 2026 года после финального матча против сборной Аргентины. 30-летний футболист принял участие в восьми матчах турнира, не отметившись результативными действиями.

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