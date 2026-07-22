«Я не изменила свое мнение»: Тарасова обозначила выбор между Петросян и Трусовой

Тарасова: не разделяю точку зрения, что ставка должна быть сделана на Трусову

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что по-прежнему считает Аделию Петросян сильнейшей фигуристкой России, несмотря на недавний уход спортсменки из группы Этери Тутберидзе. Ее слова передает Sport24.

«Я не изменила свое мнение в отношении Аделии Петросян, несмотря на последние события. Она должна быть нашим первым номером, потому что она все еще действующая чемпионка России. Не разделяю мнения о том, что ставка должна быть сделана на Трусову. Это все сплетни. Саша очень талантливая и способная, но мы ее даже не видели, чтобы такие надежды возлагать», — сказала Тарасова.

20 июля спортсменка сообщила, что покидает тренерский штаб Этери Тутберидзе. Она сама больше не делала никаких комментариев о своем будущем.

На Олимпиаде-2026 по итогам короткой и произвольной программ Петросян набрала 214,53 балла и завершила соревнования на шестой позиции. Золотую медаль завоевала американская спортсменка Алиса Лью, набравшая 226,79 балла. Серебро досталось Каори Сакамото из Японии с результатом 224,90. Третьей стала японка Ами Накаи с суммой в 219,16 балла.

Петросян — трехкратная чемпионка России (2024, 2025, 2026), трехкратная победительница финала Гран-при России (2023, 2024, 2025), бронзовая медалистка чемпионата России (2022).

Ранее Навка выразила желание поработать с Петросян.