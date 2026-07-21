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Петиция против России не нашла поддержки большинства в чате иностранных волейболистов

Петицию против России подписали меньше половины игроков в чате FIVB
РИА Новости

Чемпионка мира и Европы по пляжному волейболу Тина Граудиня из Латвии заявила, что петицию против возвращения России на международную арену подписали меньше половины спортсменов из специального чата для игроков Международной федерации волейбола (FIVB). Ее слова приводит LSM.

Она рассказала, что петицию подписал 81 спортсмен из 180.

«С другой стороны, это и мало, так как менее половины спортсменов готовы открыто выразить свою позицию по вопросу, который для латвийцев столь ясен и очевиден», — сказала Граудиня.

8 июля FIVB объявила о полной отмене ограничений для российских спортсменов, следуя решению Исполкома Международного олимпийского комитета (МОК).

7 июля МОК временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны.

Олимпийский комитет России был отстранен Международным олимпийским комитетом 12 октября 2023 года. Причиной дисквалификации стало включение в состав ОКР спортивных организаций из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее в Госдуме назвали абсурдом недопуск россиян к Европейским юношеским играм глухих.

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