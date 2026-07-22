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Названы команды, которые будут бороться за медали РПЛ

Экс-футболист Масалитин считает, что «Динамо» будет бороться за медали РПЛ
Александр Вильф/РИА Новости

Бывший футболист Валерий Масалитин в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» назвал команды, которые будут бороться за медали Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Кто будет фаворитом РПЛ? «Зенит», «Спартак», «Краснодар», «Динамо». Можно ли сказать, что «Зенит» является главным фаворитом на победу в РПЛ? Будем надеяться, что ему составят конкуренцию. Я назвал команды, которые обладают хорошим бюджетом. Эти команды укрепились, еще будут трансферы у них»», — сказал Масалитин.

Новый сезон РПЛ стартует 24 июля.

21 июля журналист Иван Карпов сообщил, что Международная федерация футбола (ФИФА) может наложить трансферный бан на все клубы Российской премьер-лиги и Первой лиги. Согласно его информации, причиной бессрочного трансферного бана может стать невозможность проведения солидарных выплат. Для этого ФИФА требует у всех открыть специальный счет во Франции, но клубы РПЛ не могут этого сделать из-за санкций Евросоюза.

До этого ФИФА уже наложила бан на грозненский «Ахмат», если аналогичные санкции последуют для остальных клубов, то трансферное окно в России фактически будет закрыто досрочно.

Ранее в «Зените» рассказали о целях на сезон-2026/27.

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