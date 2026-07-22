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«Это дорогого стоит»: комментатор о трофеях «Зенита»

Комментатор Орлов назвал трофеи «Зенита» инерцией профессиональной работы
Александр Вильф/РИА Новости

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит» восхитился количеством трофеев у петербургского клуба.

«Сейчас мы уже как-то к этому привыкаем, но это же каждый раз победа! Это уже инерция профессионально поставленной на поток работы. Вот как «Зенит» боролся с «Краснодаром» вторую половину прошлого чемпионата. Догонял, догонял, но догнал же — и обогнал! Хватило и нервов, и всего остального… Это дорогого стоит», — указал он.

В первом матче нового сезона «Зенит» выиграл Суперкубок России. Встреча против московского «Спартака» состоялась на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Основное время завершилось с результатом 1:1. В серии послематчевых пенальти петербуржцы оказались точнее — 4:2.

Главным арбитром матча был назначен Евгений Буланов. Перед серией пенальти произошел скандал из-за того, что не была проведена жеребьевка выбора ворот — были выбраны те, за которыми сидели фанаты «Зенита». Позднее это было объяснено мерами безопасности.

Новый сезон Российской премьер-лиги стартует 24 июля 2026 года. Чемпионат откроется матчем между ЦСКА и «Балтикой»: игра состоится 24 июля, стартовый свисток для команд прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Ранее были названы команды, которые могут навязать борьбу «Зениту» в новом сезоне РПЛ.

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