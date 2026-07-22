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В РФС ответили на слухе о трансферном бане ФИФА для клубов РПЛ

РФС не видит рисков массового трансферного запрета для российских клубов
Sergey Elagin/Global Look Press

Директор департамента регистрации, лицензирования и контроля деятельности субъектов футбола Российского футбольного союза (РФС) Роман Дьяков заявил, что оснований для массового бана клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) и Первой лиги от Международной федерации футбола (ФИФА) нет. Его слова приводит РИА Новости.

«Согласно регламенту клирингового центра ФИФА, клубы проходят процедуру комплаенса, предоставляя информацию в том числе о своих действующих счетах. Никто не требует от клубов РПЛ и ФНЛ открывать счета во Франции», — указал он.

Дьяков добавил, что трансферные запреты в системе ФИФА — это всегда точечная мера.

21 июля журналист Иван Карпов сообщил, что ФИФА может наложить трансферный бан на все клубы Российской премьер-лиги и Первой лиги. Согласно его информации, причиной бессрочного трансферного бана может стать невозможность проведения солидарных выплат. Для этого ФИФА требует у всех открыть специальный счет во Франции, но клубы РПЛ не могут этого сделать из-за санкций Евросоюза.

До этого ФИФА уже наложила бан на грозненский «Ахмат», если аналогичные санкции последуют для остальных клубов, то трансферное окно в России фактически будет закрыто досрочно.

Ранее в России призвали уволить главу ФИФА.

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