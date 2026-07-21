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ФИФА может наложить трансферный бан на все клубы РПЛ

Журналист Карпов: ФИФА может наложить трансферный бан на клубы РПЛ и Первой лиги
Александр Вильф/РИА Новости

Международная федерация футбола (ФИФА) может наложить трансферный бан на все клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) и Первой лиги. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Согласно его информации, причиной бессрочного трансферного бана может стать невозможность проведения солидарных выплат. Для этого ФИФА требует у всех открыть специальный счет во Франции, но клубы РПЛ не могут этого сделать из-за санкций Евросоюза.

До этого ФИФА уже наложила бан на грозненский «Ахмат», если аналогичные санкции последуют для остальных клубов, то трансферное окно в России фактически будет закрыто досрочно.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

7 июля Международный олимпийский комитет временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны. Большинство членов Совета ФИФА на данный момент готовы поддержать возвращение российских команд на турниры, однако против этого выступает УЕФА.

Ранее в России призвали уволить главу ФИФА.

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