«Даже не было протестов»: Трамп оценил уровень безопасности на ЧМ-2026

Президент США Дональд Трамп в эфире Fox News высоко оценил уровень безопасности на матчах чемпионата мира – 2026, прошедших на территории США.

«У нас даже не было протестов… Отчасти это было связано с тем, что люди просто хотели объединиться. Вся страна на протяжении четырех недель сплотилась. Это действительно удивительно», — указал он.

Матчи мирового первенства были проведены на стадионах в 11 американских городах: Нью-Йорк (пригород Ист-Ратерфорд), Филадельфия, Бостон, Атланта, Майами, Хьюстон, Даллас, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Канзас-Сити, Сиэтл. Также игры проводились в Мексике и Канаде.

Сборная Испании со счетом 1:0 обыграла команду Аргентины в финале чемпионата мира по футболу — 2026. Основное время встречи завершилось вничью (0:0), а во втором экстра-тайме единственный мяч забил 26-летний нападающий «Барселоны» Ферран Торрес.

Сборная Аргентины играла в меньшинстве с 93-й минуты. Энцо Фернандес получил вторую желтую карточку за то, что грубо ударил в ногу Пау Кубарси в борьбе за мяч. До этого Фернандес получил желтую карточку на 82-й минуте за то, что накричал на арбитра и потребовал назначить фол.

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