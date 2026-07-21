Месси назвали коварным вожаком мерзкой банды

Известный британский журналист Пирс Морган подверг резкой критике футболиста сборной Аргентины Лионеля Месси, передает «Чемпионат».

«Одно из самых жалки зрелищ, что я видел. Фальшивый ореол Месси разлетелся вдребезги на этом чемпионате мира. Он был коварным вожаком мерзкой банды жестоких громил», — сказал Морган.

Сборная Испании со счетом 1:0 обыграла команду Аргентины в финале чемпионата мира по футболу — 2026. Основное время встречи завершилось вничью (0:0), а во втором экстра-тайме единственный мяч забил 26-летний нападающий «Барселоны» Ферран Торрес.

Сборная Аргентины играла в меньшинстве с 93-й минуты. Энцо Фернандес получил вторую желтую карточку за то, что грубо ударил в ногу Пау Кубарси в борьбе за мяч. До этого Фернандес получил желтую карточку на 82-й минуте за то, что накричал на арбитра и потребовал назначить фол.

Ранее Ламин Ямаль рассказал.https://www.gazeta.press/sport/news/2026/07/21/28940317.shtml какой совет дал ему Месси.