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Бивол готов отказаться от чемпионского пояса ради боя с Бетербиевым

Промоутер Хирн: Бивол готов отказаться от пояса WBO ради боя с Бетербиевым
Илья Хамов/РИА Новости

Российский боец Дмитрий Бивол готов освободить титул WBO ради поединка со своим соотечественником Артуром Бетербиевым. Об этом заявил промоутер Эдди Хирн в комментарии Ring Magazine.

«Именно этот поединок Дмитрий хочет провести. По плану он должен был провести защиту титула против Смита. Но вероятность этого невелика. Скорее всего, Смит встретится с Буатси в бою за вакантный титул. А Бивол готов выйти на ринг против Бетербиева», — указал он.

В ночь на 23 февраля 2025 года Бивол одержал победу над Бетербиевым судейским решением. Он выиграл со счетом 114-114, 116-112, 115-113 и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Этот бой стал вторым между спортсменами, в первом сильнейшим оказался Бетербиев.

Позже Бивол был лишен пояса Всемирного боксёрского совета (WBC) из-за проведения операции на спине, которую чемпион перенес в августе 2025 года. 30 мая 2026 года Бивол победил немца Михаэля Айферта и защитил титулы чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе по версиям IBF, WBA и The Ring.

Ранее Мурат Гассиев нокаутировал соперника и сохранил чемпионский титул.

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