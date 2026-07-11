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Россиянин Гассиев нокаутировал соперника и сохранил чемпионский титул

Боксер Гассиев нокаутировал Кадиру на турнире IBA.PRO 19 в Москве
Владимир Сергеев/РИА Новости

Чемпион мира по версии WBA в супертяжелом весе Мурат Гассиев одержал победу над представителем Германии Питером Кадиру на турнире IBA.Pro 19.

Российский спортсмен одержал победу нокаутом в шестом раунде. Угол немецкого боксера выбросил белое полотенце.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию боя. Стоит отметить, что Кадиру заменил в этом поединке выбывшего из-за травмы спины француза Тони Йока.

2 июля Гассиев получил статус чемпиона мира в супертяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) после того, как украинец Александр Усик официально отказался от всех своих чемпионских поясов.

На профессиональном уровне Гассиев выступает с 2011 года, ранее владел чемпионскими титулами в первом тяжелом весе и в 2020 году перешел в супертяжелый дивизион. В его послужном списке значатся 33 победы при двух поражениях, при этом 26 поединков россиянин завершал досрочно.

В 2018 году Гассиев встречался с Александром Усиком в бою за звание абсолютного чемпиона мира, где украинский боксер победил единогласным решением судей.

Ранее стало известно, с кем Усик может провести последний бой.

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