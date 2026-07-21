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«Нужно что-то масштабное»: Мостовой остался доволен 27-минутным перерывом в финале ЧМ

Экс-игрок Мостовой положительно оценил 27-минутный перерыв в финале ЧМ-2026
Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о шоу в перерыве финального матча чемпионата мира 2026 года и положительно оценил время, которое было затрачено на перерыв между таймами. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Я бы делал так на всех финалах чемпионата мира. Мы увидели хороший концерт, футболисты немного отдохнули. Это финал — люди со всего мира тратят бешеные деньги, поэтому нужно делать что-то масштабное», — указал он.

Изначально сообщалось, что перерыв между таймами продлится 17 минут, однако в итоге пауза растянулась на 27 минут.

Сборная Испании со счетом 1:0 обыграла команду Аргентины в финале чемпионата мира по футболу — 2026. Основное время встречи завершилось вничью (0:0), а во втором экстра-тайме единственный мяч забил 26-летний нападающий «Барселоны» Ферран Торрес.

Сборная Аргентины играла в меньшинстве с 93-й минуты. Энцо Фернандес получил вторую желтую карточку за то, что грубо ударил в ногу Пау Кубарси в борьбе за мяч. До этого Фернандес получил желтую карточку на 82-й минуте за то, что накричал на арбитра и потребовал назначить фол.

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