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Семак поздравил фанатов «Зенита» с победой в Суперкубке России

Тренер «Зенита» Семак поздравил болельщиков с победой в Суперкубке России
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак в интервью «Газете.Ru» заявил, что победа в Суперкубке России далась его команде непросто.

«Тяжелая игра, серьезный соперник, далеко не все получалось по ходу матча, не хватало активности впереди, хотелось бы создать больше моментов, но хорошо, что смогли заработать пенальти и сравнять счет. Отличная победа, большое спасибо болельщикам за поддержку, этот трофей — для них», — заявил Cемак.

В первом матче нового сезона «Зенит» выиграл Суперкубок России. Встреча против московского «Спартака» состоялась на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Основное время завершилось с результатом 1:1. В серии послематчевых пенальти петербуржцы оказались точнее — 4:2.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Евгений Буланов.

Перед серией пенальти произошел скандал из-за того, что не была проведена жеребьевка выбора ворот — были выбраны те, за которыми сидели фанаты «Зенита». Позднее это было объяснено мерами безопасности.

Ранее в РФС выступили с заявлением по поводу скандала на Суперкубке.

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